"Devia ter vergonha", grita a primeira somali-americana a ser eleita pelo congresso para Trump

Há 1h e 6min

O discurso recorde de Trump no Capitólio ficou marcado por um momento de tensão com membros da bancada democrata. 

Tudo começou depois de Trump afirmar que os deputados "deviam ter vergonha" ao não colocarem a proteção dos norte-americanos à frente da dos imigrantes ilegais. 

Ilhan Omar, a primeira somali-americana a ser eleita pelo congresso, retribuiu a acusação e acusou Donald Trump de mentir.

E.U.A.

Chefe do Comando Sul dos Estados Unidos anuncia nova visita à Venezuela

Há 33 min
00:50

Trump diz que mísseis iranianos podem ameaçar a Europa

Há 50 min
03:22

"Discurso do Estado da União foi um comício MAGA em horário nobre"

Há 1h e 3min
00:50

"Devia ter vergonha", grita a primeira somali-americana a ser eleita pelo congresso para Trump

Há 1h e 6min
00:51

Trump sobre tarifas: "Maioria dos país quer manter acordos"

Há 1h e 6min

Trump provoca democratas e ameaça Irão no mais longo discurso do Estado da União

Há 1h e 22min
Mais E.U.A.

Mais Vistos

01:08

"Se veio fazer uma conferência de imprensa vamo-nos embora": Ana Abrunhosa confronta ministro da Agricultura que falava com os jornalistas

Ontem às 16:25
07:25
opinião
Agostinho Costa

Vai ser "um ano decisivo" para a Ucrânia: há "dois atores principais" e "não são aqueles que vimos a chegar na passadeira"

Ontem às 11:58
07:37
opinião
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

23 fev, 10:23
01:02

Ciclone-bomba: esta jornalista da CNN teve de se agarrar a um poste para não ser levada pelo vento

Ontem às 12:44
02:11
opinião
Margarida Davim

"É preciso ver o filme todo" no "episódio lamentável" entre Ana Abrunhosa e o ministro da Agricultura

Ontem às 19:01
07:20
opinião
Rui Santos

No Benfica e no FC Porto há dois jogadores que "vão dar que falar". Depois há um renascimento na Luz e um "Genyo" da lâmpada em Alvalade

23 fev, 22:22
17:02
opinião
Agostinho Costa

Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"

23 fev, 15:51
02:12
opinião
Rui Santos

"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?

23 fev, 20:32
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

17 fev, 22:58
00:56

As críticas de Passos Coelho à escolha de Montenegro para ministro da Administração Interna

Ontem às 19:01
02:54
opinião
Manuel Serrano

"A narrativa russa é falsa. As sanções estão a ter impacto e podiam ter muito mais"

Ontem às 12:42
01:30

Concluída a intervenção provisória no dique que fez colapsar a A1

23 fev, 14:41