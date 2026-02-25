"Devia ter vergonha", grita a primeira somali-americana a ser eleita pelo congresso para Trump

Há 1h e 6min

O discurso recorde de Trump no Capitólio ficou marcado por um momento de tensão com membros da bancada democrata.

Tudo começou depois de Trump afirmar que os deputados "deviam ter vergonha" ao não colocarem a proteção dos norte-americanos à frente da dos imigrantes ilegais.

Ilhan Omar, a primeira somali-americana a ser eleita pelo congresso, retribuiu a acusação e acusou Donald Trump de mentir.