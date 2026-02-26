"Devemos ter cerca de 40 toneladas por hectare para arder no verão. É imenso"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 39 min
O comandante Paulo Santos alerta para o aumento do risco de incêndios florestais após as tempestades, estimando que possam existir “40 toneladas por hectare” de material combustível disponível para arder. Defende, por isso, medidas urgentes de prevenção e limpeza junto às povoações, antevendo um verão “difícil” para bombeiros e populações