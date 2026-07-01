Detenção a 443 metros de altura: o momento em que a polícia apanhou um casal que subiu ao topo do Empire State Building

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Duas pessoas escalaram a antena do Empire State Building e desfraldaram uma faixa com as palavras “o poder do amor”, aparentemente como parte de um ousado pedido de casamento a grande altitude - logo seguido pela sua detenção.

Vestidos de preto e usando máscaras - mas aparentemente sem cordas de segurança -, os dois equilibraram-se numa estreita saliência e pareceram beijar-se no topo da antena do arranha-céus nova-iorquino, como mostram as imagens de um helicóptero. A faixa, com as palavras “quando o poder do amor vencer o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”, esvoaçava na estrutura, que se eleva a 443 metros acima do centro de Manhattan.