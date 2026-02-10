"Desrespeitosa e humilhante". Adalberto Campos Fernandes critica Montenegro pela forma como a demissão da ministra foi conduzida

Há 1h e 14min

Adalberto Campos Fernandes analisou a demissão da ministra da Administração Interna, classificando a forma como o processo foi conduzido como "desrespeitosa e humilhante". Para o comentador, esta postura revela um primeiro-ministro que atua na convicção de que "domina completamente o campo político", ignorando a preservação institucional dos seus membros.