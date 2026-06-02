Descoberto túnel secreto utilizado para tráfico entre México e EUA

Há 1h e 34min

As autoridades mexicanas afirmam ter encontrado um túnel subterrâneo que provavelmente liga Tijuana, no México, a uma rua em San Diego, na Califórnia.

Agentes dos serviços de informação realizaram buscas numa residência a sul da fronteira entre os Estados Unidos e o México e descobriram que esta possivelmente funcionava como um centro de tráfico de armas, explosivos e droga.

As autoridades dizem que o túnel tem aproximadamente 265 metros de comprimento e 6 metros de profundidade, com iluminação, ventilação e um mecanismo eletrónico deslizante que poderá ser utilizado para transportar materiais por baixo da fronteira.