Depois do vento forte, vêm aí cheias "prolongadas" de norte a sul do país

Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.

Há 1h e 51min

O comandante Paulo Santos, comentador da CNN Portugal, acredita que os trabalhos da Proteção Civil e dos bombeiros está ainda longe de terminar, tendo em conta que "vamos assistir a um aumento dos níveis dos rios", que provocarão cheias prolongadas um pouco por todo o território.