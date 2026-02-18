Opinião
LIGA DOS CAMPEÕES
Resultados finais: Benfica 0-1 Real Madrid || Mónaco 2-3 PSG || Dortmund 2-0 Atalanta || Galatasaray 5-2 Juventus
VÍDEOS
Depois do dissolvente, o emulsionante
Carlos Magno
Há 1h e 0min
Acasos Objetivos, com Carlos Magno
08:57
opinião
Carlos Magno
Depois do dissolvente, o emulsionante
Há 1h e 0min
02:13
opinião
Francisco Pereira Coutinho
"Em quatro anos de guerra na Ucrânia, é a primeira vez que vemos um horizonte possível de um congelar do conflito"
Há 1h e 36min
01:57
opinião
Rafael Martins
"Não me parece que a questão territorial na Ucrânia esteja resolvida esta quarta"
Há 1h e 36min
12:39
opinião
Agostinho Costa
"Os russos produzem sete milhões de granadas de artilharia por ano. Todo o Ocidente alargado produz um milhão e 700 mil": Agostinho Costa
Há 2h e 26min
03:10
opinião
Miguel Baumgartner
"O Irão não é a Venezuela, tem capacidade militar para responder"
Há 2h e 27min
03:09
opinião
Marco Serronha
Irão. "Os EUA ainda não estão na versão maximalista em que Israel está"
Há 2h e 27min
08:36
opinião
José Correia Guedes
"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"
16 fev, 21:15
02:20
Seis dias depois, está assim o buraco na A1
Ontem às 10:42
05:13
“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê
16 fev, 21:41
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
02:58
"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas
Ontem às 14:15
09:27
opinião
Agostinho Costa
"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"
Ontem às 10:39
01:38
Assustado com a tecnologia? Esta demonstração de Kung Fu pode dar-lhe razão
Ontem às 12:58
07:58
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa: "Há uma narrativa da parte russa que pode indicar uma mudança na estratégia"
16 fev, 19:34
01:13
Árbitro interrompe o jogo após queixas de Vini de racismo e a confusão instala-se
Ontem às 21:18
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
Há 2h e 34min
01:21
Polígrafo. FC Porto pôs óleo nas paredes dos balneários do Benfica em 2020?
16 fev, 21:28
09:07
Por que motivo o Canadá decidiu inspirar-se numa missão de um submarino da Marinha portuguesa
16 fev, 19:36