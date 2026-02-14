Depois de um mau começo, "Governo tem demonstrado agora coordenação" na gestão da crise: "Alguns dirão que Luís Montenegro descobriu a sua vocação"

Há 43 min

Francisco Rodrigues dos Santos avalia a gestão política dos estragos provocados pelas tempestades que assolaram o país nas últimas semanas. O comentador da CNN Portugal admite que, no início, "o Governo comunicou mal, agiu tarde e não liderou". Porém, desde que o primeiro-ministro assumiu a tutela da Administração Interna, houve uma "evolução", assinala.