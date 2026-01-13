"Depois de tanto esforço a ressuscitar o partido do pai, Marine Le Pen não vai desistir agora"
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 1h e 17min
A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, volta a tribunal para recorrer da sua pena. Jorge Botelho Moniz, comentador da CNN Portugal, analisa as motivações da política e perspetiva os resultados.