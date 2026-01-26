Depois da Austrália, parlamento francês aprova lei para banir menores de 15 anos das redes sociais

Há 36 min

A semana começou em França com um debate sobre a implementação de uma lei para impedir os menores de 15 anos acederem às redes sociais, que acabou com a aprovação do projeto.

A proposta surge por iniciativa de uma deputada do Renaissance, o partido político de Emmanuel Macron. O presidente francês quer a lei em vigor a partir de setembro deste ano, mês do início do novo ano letivo.

O projeto de lei é o primeiro do género num país europeu e faz de França o segundo país do mundo a aprovar uma lei para banir os menores das redes sociais, depois da Austrália, em novembro de 2024.

No entanto, o Governo australiano estabeleceu a idade mínima para aceder às redes sociais nos 16 anos.

O projeto de lei francês deve agora passar pelo Senado, a câmara alta, antes de regressar à Assembleia Nacional para só depois ser assinado pelo presidente da República