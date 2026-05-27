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"De uma forma mais ampla podemos estar perante uma verdadeira associação criminosa"
Henrique Machado
Jornalista,editor de Sociedade
Há 55 min

Henrique Machado, editor de Sociedade, esteve na antena da CNN a fazer o enquadramento do que se está a passar em Espanha e os processos judiciais que estão a correr. Apesar do nome de Pedro Sánchez não estar diretamente envolvido, há muitas pessoas em seu redor que são alvo da Justiça. "De uma forma mais ampla podemos estar perante uma verdadeira associação criminosa", considera.

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