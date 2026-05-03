De um lado um míssil hipersónico com precisão "excecional", do outro um torpedo de alta velocidade. Estas são as novas armas dos EUA e do Irão
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 29min
O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, detalha as características das novas armas prometidas pelos dois lados do conflito - EUA e Irão.