De chapéu e diante de um cenário escuro, Trump faz apelo direto ao povo iraniano
Há 1h e 30min
E.U.A.
02:09
As imagens do ataque do Irão à base dos EUA no Bahrein
Há 2 min
05:25
O momento em que as sirenes começam a tocar em Israel durante um direto da CNN
Há 12 min
02:48
Caiu um míssil onde este treinador de futebol português vive. "Resta-nos esperar que Deus nos proteja"
Há 27 min
00:59
De chapéu e diante de um cenário escuro, Trump faz apelo direto ao povo iraniano
Há 1h e 30min
02:20
As primeiras imagens das explosões no Irão
Há 2h e 8min
00:58
O momento em que Donald Trump anuncia uma "operação massiva e contínua" contra o Irão
Há 2h e 16min
Mais E.U.A.
Mais Vistos
01:57
Aumente o áudio ou use phones: Marcelo começou subitamente a cantar o hino "a cappella"
Ontem às 16:04
04:36
Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção
Ontem às 13:06
04:50
Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui
25 fev, 09:11
03:45
opinião
Rui Santos
Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"
26 fev, 12:33
02:00
Polícia divulga as imagens de um aparatoso acidente que envolveu uma das maiores figuras da WWE
26 fev, 23:46
00:30
As imagens do caos após descarrilamento de elétrico em Milão
Ontem às 18:37
02:20
As primeiras imagens das explosões no Irão
Há 2h e 8min
00:58
O momento em que Donald Trump anuncia uma "operação massiva e contínua" contra o Irão
Há 2h e 16min
15:26
opinião
Agostinho Costa
"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"
25 fev, 15:55
24:53
opinião
Miguel Sousa Tavares
"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"
26 fev, 23:47
03:29
"Não sei porque não vêm aqui, isto não é brincadeira": Delmira, 84 anos, está há quatro semanas sem luz e água em Amor
Ontem às 10:43
04:40
Consequências económicas do ataque ao Irão "podem ser catastróficas"
Há 1h e 52min