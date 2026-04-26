"Da zona pública à zona mais segura, atirador teve alguma facilidade de acesso"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 2h e 57min

Tenente-general Marco Serronha, especialista em Defesa, analisa o sistema de segurança montado para o jantar de correspondentes da Casa Branca e diz que "há uma vulnerabilidade em relação à questão dos acessos".