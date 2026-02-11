Da "compreensão" ao "erro de casting": demissão de Maria Lúcia Amaral gera várias reações da esfera política

Há 1h e 14min

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, apresentou a demissão esta terça-feira por considerar que já não reunia “as condições pessoais e políticas indispensáveis” para continuar no cargo. Trata-se da primeira saída no segundo Governo liderado por Luís Montenegro, que assume agora interinamente a tutela da Administração Interna. Após tornada pública a decisão, várias foram as reações da esfera política.