Da "compreensão" ao "erro de casting": demissão de Maria Lúcia Amaral gera várias reações da esfera política
Graça Picão
Jornalista de política
Há 1h e 14min

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, apresentou a demissão esta terça-feira por considerar que já não reunia “as condições pessoais e políticas indispensáveis” para continuar no cargo. Trata-se da primeira saída no segundo Governo liderado por Luís Montenegro, que assume agora interinamente a tutela da Administração Interna. Após tornada pública a decisão, várias foram as reações da esfera política.

