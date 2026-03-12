Cubanos "já estão tão cansados que a ideia de uma intervenção por parte dos EUA não lhes parece assim tão dramática"

Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Depois de três anos como repórter multimédia no Jornal de Notícias deixou a cidade onde nasceu para trás, iniciando uma desafiante viagem até ao centro-sul do país, onde pretende dar continuidade ao seu trabalho. Atualmente procura inserir a sua marca no universo digital da CNN portuguesa. Mulher de causas, usa a voz para combater a desinformação e o conformismo, e conta com a ajuda de dois braços direitos: a caneta e a câmara de filmar.