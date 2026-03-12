Cubanos "já estão tão cansados que a ideia de uma intervenção por parte dos EUA não lhes parece assim tão dramática"
Sofia Marvão
Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Depois de três anos como repórter multimédia no Jornal de Notícias deixou a cidade onde nasceu para trás, iniciando uma desafiante viagem até ao centro-sul do país, onde pretende dar continuidade ao seu trabalho. Atualmente procura inserir a sua marca no universo digital da CNN portuguesa. Mulher de causas, usa a voz para combater a desinformação e o conformismo, e conta com a ajuda de dois braços direitos: a caneta e a câmara de filmar.
Há 1h e 40min

A jornalista da CNN Portugal Sofia Marvão analisa a situação atual de Cuba, fortemente impactada pelo bloqueio americano e que poderá ser o próximo alvo da administração Trump, após a Venezuela e o Irão.

Mundo

04:22

"Não sabemos se Mojtaba Khamenei está em coma ou apenas ferido numa mão"

Há 1 min

Rússia fatura milhões com petróleo desde o início da guerra com o Irão

Há 1h e 28min
06:03

Cubanos "já estão tão cansados que a ideia de uma intervenção por parte dos EUA não lhes parece assim tão dramática"

Há 1h e 40min

Smiljan Radić Clarke vence prémio Pritzker 2026

Há 3h e 36min
07:35

Exército israelita diz que guerra no Irão foi "planeada durante anos" e que "não tem prazo"

Hoje às 14:49

Os EUA de Trump estão a transformar a guerra em memes

Hoje às 14:43
Mais Mundo

Mais Vistos

07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

Ontem às 08:47
01:20

As imagens brutais de um petroleiro em chamas após ataque no Golfo Pérsico

Hoje às 10:02
11:17
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que "Macron é especialista em jogar com as esperanças dos outros"

Ontem às 23:13
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
01:45

Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados

Ontem às 14:02
14:35
opinião
Agostinho Costa

"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz

Ontem às 12:19
00:44

Buraco no prédio: ficou assim um edifício após ser atingido por um drone no Dubai

Hoje às 10:00
00:17

O momento em que um arranha-céus do Dubai fica em chamas após ser atingido por um drone

Hoje às 10:01
08:49
opinião
Rafael Martins

"O Irão está a convidar os EUA para uma armadilha"

Há 3h e 24min
01:45
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"A estratégia do Irão não era assim tão suicida como pensávamos"

Ontem às 17:48
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
01:51

Estes são os postos de abastecimento mais caros e mais baratos do país

Ontem às 22:37