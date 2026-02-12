Cruz Vermelha Portuguesa está a criar um fundo de apoio à reconstrução e reabilitação nas zonas de calamidade
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 37 min

Marco Serronha, vice-presidente da Cruz Vermelha, explica que a organização colocou na região de Leiria e Pombal várias estruturas de alojamento temporário para as pessoas que ficaram desalojadas e também de apoio aos bombeiros deslocados

06:48
Marco Serronha

Cruz Vermelha Portuguesa está a criar um fundo de apoio à reconstrução e reabilitação nas zonas de calamidade

Há 37 min
03:42
Sérgio Sousa Pinto

Ministra da Administração Interna "foi mais um dique que ruiu, porque a pressão exercida sobre ela foi muito forte"

Hoje às 00:11
11:51
Rogério Alves

"Estado não tem meios, até do ponto de vista financeiro, para suportar o que seria uma espécie de indeminização a todas as pessoas" afetadas pelo temporal

Hoje às 00:11
05:16
Comandante Paulo Santos

"Temo que nos próximos dias, meses e anos, continuemos a sofrer as consequências de toda esta tragédia"

Hoje às 00:10
01:57
Helena Matos

Há uma ministra "que se tem revelado politicamente" nesta crise: "É uma pessoa tecnicamente muito competente"

Ontem às 23:08
02:07
Mafalda Anjos

Visita de Marcelo e Montenegro a Coimbra "serviu para colmatar uma sensação de vazio" deixada pela demissão de Maria Lúcia Amaral

Ontem às 17:44
06:17

As imagens do colapso de dique no rio Mondego perto de Coimbra

Ontem às 19:08
00:28

Derrocada condiciona trânsito na A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:31
02:41

Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra

Hoje às 08:20
06:43

"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting

Ontem às 09:23
04:49

"Rotura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rotura deste tipo"

Hoje às 00:09
01:57

"Rio Mondego corre a uma velocidade estonteante": o que se sabe depois de dique colapsar em Coimbra

Ontem às 19:20
02:09

Grande massa de terra embate em prédio na Costa de Caparica, população retirada

Ontem às 10:20
07:01

Arrume o guarda-chuva, tire a fatiota do armário: "Espera-se um Carnaval mais soalheiro"

Ontem às 12:16
05:09

"A pressão do Rio Mondego é muita e afetou a zona onde a ponte assenta": Proteção Civil de Coimbra explica colapso de troço na A1 no sentido Norte-Sul

Hoje às 00:13
04:29

Derrocada no centro de Coimbra: mercado municipal fechado

Ontem às 11:51
03:20

Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha

Ontem às 14:08
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

Hoje às 12:36