Cruz Vermelha Portuguesa está a criar um fundo de apoio à reconstrução e reabilitação nas zonas de calamidade
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 37 min
Marco Serronha, vice-presidente da Cruz Vermelha, explica que a organização colocou na região de Leiria e Pombal várias estruturas de alojamento temporário para as pessoas que ficaram desalojadas e também de apoio aos bombeiros deslocados