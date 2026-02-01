Cruz Vermelha espanhola forneceu geradores a Portugal "no próprio dia"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 1h e 15min

O tenente-general Marcos Serronha aponta falhas estruturais no planeamento nacional da resposta a catástrofes e defende uma aposta clara na mitigação do risco antes dos eventos extremos ocorrerem.

Enquanto vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, revela também que geradores enviados por Espanha chegaram a Portugal no próprio dia, mostrando a importância da preparação e da cooperação antecipada.