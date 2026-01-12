Cotrim disse que apoiava Ventura numa segunda volta? Eis as declarações do candidato presidencial na íntegra

Há 3h e 48min

Foi um dos temas que marcou o dia de campanha. João Cotrim de Figueiredo reconheceu esta segunda-feira que foi “pouco claro” nas declarações sobre um eventual apoio numa segunda volta das presidenciais, após ter admitido que não excluía apoiar nenhum candidato.

Horas depois de ter defendido que "não excluía nenhuma hipótese" num apoio numa segunda volta, o candidato presidencial esclareceu que não se compromete e sublinhou que não quer André Ventura como Presidente da República. Mas afinal: Cotrim disse que apoiava Ventura numa segunda volta?

As declarações originais de Cotrim de Figueiredo encontram-se nos primeiros dois minutos do vídeo acima.