"Cotrim de Figueiredo tem uma lista de apoiantes a quem chama 'campeões em várias áreas'. Um deles é Nuno Afonso, foi fundador do Chega com André Ventura": Filipe Santos Costa

Ontem às 20:54

Filipe Santos Costa, comentador da CNN Portugal, analisa os últimos resultados da mais recente tracking poll da CNN Portugal. E sublinha um ponto: "Talvez seja o momento de se olhar para Cotrim de Figueiredo com mais atenção. Como ninguém o imaginava tão competitivo, foi menos escrutinado". Filipe Santos Costa menciona uma lista de apoiantes que está "no site da campanha de Cotrim de Figueiredo" e que inclui "um fundador do Chega, que era o braço direito de André Ventura". Filipe Santos Costa diz que "é importante perceber-se que direita é que Cotrim de Figueiredo representa"