"Corte Hexa": eis uma ideia diferente que está a ter saída no Brasil

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Numa barbearia em Resende, no estado do Rio de Janeiro, a febre do Mundial está a subir à cabeça das pessoas, literalmente. O barbeiro Washington Santos, de 27 anos, criou um corte de cabelo com a bandeira brasileira para celebrar a busca do país pelo hexacampeonato mundial.

O "Corte Hexa" tornou-se um sucesso entre os adeptos locais, ansiosos por demonstrar a sua confiança na campanha da seleção brasileira.

Santos apresentou o estilo pela primeira vez durante o Mundial de 2022, quando vídeos do seu trabalho começaram a circular online. Reviveu-o para o torneio deste ano e já pintou as cores da bandeira (verde, amarelo, azul e branco) no cabelo de cerca de 30 clientes, a maioria crianças e adolescentes.