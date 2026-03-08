TV
Correspondente de Guerra - 8 de março de 2026
Hoje às 13:45
Com Sérgio Furtado.
09:23
"A declaração de Pedro Sánchez teve uma retórica quase incendiária que pode comprometer a influência de Espanha nos EUA, América Latina e Europa"
Há 17 min
01:13
Mais tochas no clássico, agora a assinalar o aniversário de uma claque
Há 35 min
05:01
opinião
Miguel Baumgartner
Escolha de Mojtaba Khamenei "é o regime a passar três mensagens"
Há 58 min
00:31
Adeptos do Benfica interrompem clássico com tochas
Há 1h e 4min
03:24
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"O Irão está a entrar na senda das dinastias"
Há 1h e 10min
01:10
Spotter que acompanhava Super Dragões ferida após ser mordida por cão da PSP
Há 1h e 16min
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
Ontem às 19:25
00:12
Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo
Ontem às 16:27
01:37
Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida
Ontem às 17:38
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
15:16
opinião
Agostinho Costa
"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"
Ontem às 23:16
01:14
"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias
Hoje às 09:25
00:43
O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino
6 mar, 08:38
00:42
Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos
Ontem às 10:20
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
6 mar, 08:39
01:44
Como o bloqueio do Estreito de Ormuz provocou um fenómeno raro em Portugal
Ontem às 20:26
15:21
Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"
5 mar, 22:25
01:05
Grande explosão e depois um incêndio: a imagem de novo ataque a Teerão
Ontem às 19:39