Correspondente de Guerra - 8 de fevereiro de 2026

Há 3h e 31min

Com Sérgio Figueiredo.

05:39

Agravamento do mau tempo: "Continua todo o dispositivo no terreno, todos os cuidados são poucos"

Há 57 min
03:06
opinião
Anabela Neves

Eleições decorrem até às 19:00: "Há uma certa normalidade, apesar de tudo"

Há 1h e 17min
08:43
opinião
José Tomaz Castello Branco

Irão: "Esta discussão chega demasiado tarde, porque o cenário nuclear já existe na região"

Há 1h e 47min
02:48

Trump reafirma a possibilidade de uma ação militar no Irão: "As consequências podem ser muito graves"

Há 1h e 55min
02:24

"Lasers" são a arma mais eficaz e económica para combater os "drones"

Há 1h e 58min
04:37

"Tenham cuidado. As pessoas estão a ser levadas para a linha da frente"

Há 2h e 1min
03:43

Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas

Ontem às 15:12
05:18

"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana

Ontem às 11:19
00:58

Imagens mostram Estrada Nacional 378 completamente inundada em Fernão Ferro

Ontem às 11:37
06:20

"Se rebenta o dique, ninguém tira dali nada": Muge em alerta

Ontem às 18:51
06:44

Depressão Marta vai aproximar-se do sul de Lisboa e "vai começar com muita precipitação"

Ontem às 00:15
25:52

"A inteligência artificial pode ser um fenómeno transitório, mas está a criar ansiedade, sobretudos nos trabalhadores blue collar"

Ontem às 22:31
00:40

Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde

6 fev, 22:18
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

6 fev, 15:32
01:28

Contra todos os avisos, este homem decidiu enfrentar a força da água sozinho em Espanha

6 fev, 18:37
04:08

Foi neste estado que ficou o bar da praia fluvial do Alamal com a chegada da depressão Marta

Ontem às 15:44
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:28

"Estamos num ponto muito crítico": chuva intensa em Coimbra preocupa autoridades devido à subida do rio Mondego

Ontem às 08:53