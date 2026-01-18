Correspondente de Guerra - 18 de janeiro de 2026

"Tudo leva a crer que vamos ter uma maior participação": 45,51% dos eleitores já votaram até às 16:00

Há 1h e 43min
“Estamos a escolher uma figura que vai representar o país num ciclo histórico com dificuldades e incertezas que talvez não existem em 1986”

Há 2h e 54min
"Estamos num novo mundo para o qual não estamos nem habituados nem preparados"

Há 3h e 26min
"Tenho muitas dúvidas de que a Europa tenha força para dissuadir os EUA da sua vontade na Gronelândia"

Há 3h e 29min
"Muita gente importa-se mais com o futebol". Manuel João Vieira lamenta abstenção "historicamente alta"

Há 3h e 35min
CNN Breaking News - 18 de janeiro de 2026

Há 3h e 40min
Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais

Hoje às 09:13
Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária

16 jan, 20:23
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

16 jan, 23:01
Paulo Portas

"Não há nenhum artigo na NATO que preveja como é que se defende um aliado do ataque de um aliado"

Ontem às 22:30
José Alberto Azeredo Lopes

Trump quer "partir, destruir a Europa como realidade política e retirar vantagens da nossa divisão". Pelo caminho, "tenta abocanhar a Gronelândia"

Ontem às 19:24
Diana Soller

Trump tem um plano para "transformar a Europa", mas para isso "precisa de destruir todas as instituições europeias"

Ontem às 22:04
Tiago André Lopes

"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"

Ontem às 08:48
Europa ameaça retaliação após ultimato de Trump pela Gronelândia

Hoje às 14:20
Agostinho Costa

"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China

16 jan, 14:58
EUA ameaçam oito países europeus com tarifas: "Entrámos numa crise aberta. Uma crise que já não permite tibieza nem hesitação"

Ontem às 22:19
No escuro e em alto mar. Vídeo mostra como María Corina Machado fugiu da Venezuela

Ontem às 15:14
António José Seguro vota com confiança "no bom senso dos portugueses"

Hoje às 10:35