ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
MAU TEMPO
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
Correspondente de Guerra - 1 de março de 2026
Hoje às 13:25
Com Sérgio Furtado.
Videos
05:00
Irão: "Acharmos que estamos a eliminar o regime porque matámos os seus líderes não é suficiente para dizermos que a ameaça acabou"
Há 23 min
05:32
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Não vejo aqui fins que justificassem uma ameaça para uma ação desta envergadura”
Há 32 min
00:51
Gritos e apitos: os primeiros segundos de Teerão após a notícia da morte de Ali Khamenei
Há 50 min
01:43
As primeiras imagens do luto dos iranianos após a morte de Ali Khamenei
Há 51 min
03:51
“O Irão está bastante isolado na região e não há nenhuma potência que se assuma como aliado”
Há 1h e 22min
02:19
"Claro que as pessoas estão em perigo e o levantamento popular é, para já, muito difícil"
Há 1h e 47min
00:56
As primeiras imagens dos danos num hotel de luxo no Dubai após retaliação do Irão
Ontem às 16:57
01:14
Arranha-céus em chamas: o grande incêndio num edifício de apartamentos após retaliação do Irão
Ontem às 19:41
04:36
Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção
27 fev, 13:06
06:11
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa: "Passou a ser uma guerra global. É a mesma coisa que matar o Papa"
Ontem às 20:33
00:37
Caças e navios: EUA mostram como atacaram o Irão
Ontem às 22:33
05:53
Família portuguesa no Dubai "em pânico" com ataques. "Sentimos o chão a tremer"
Ontem às 23:13
04:10
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
Ontem às 12:37
04:50
Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui
25 fev, 09:11
00:11
O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar
Há 2h e 36min
03:09
opinião
José Carmo
"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"
Hoje às 11:40
02:48
Caiu um míssil onde este treinador de futebol português vive. "Resta-nos esperar que Deus nos proteja"
Ontem às 10:23
02:09
As imagens do ataque do Irão à base dos EUA no Bahrein
Ontem às 10:48