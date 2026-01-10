Corina Machado vai tentar o "ridículo": "Trocar a medalha do Nobel da Paz pela faixa de presidente"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Hoje às 09:35

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, classifica o encontro de Corina Machado com Donald Trump como um "ato de desespero" da Nobel da Paz para chegar ao poder, ao mesmo tempo que "retira seriedade e relevância" ao prémio com que foi galardoada.