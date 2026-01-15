Corina Machado otimista depois do encontro com um Trump encantado com Delcy Rodríguez

Há 1h e 1min

Foram curtas as declarações da opositora venezuelana à saída da Casa Branca. Seguida por um grupo de jornalistas até entrar no veículo que a enviou, escoltada por vários seguranças e acompanhada pelos membros do staff, Machado foi muito breve nas poucas respostas que deu.

A Prémio Nobel da Paz demorou a responder se tinha oferecido o galardão ao Presidente dos Estados Unidos durante o almoço, virando a cara para alguns apoiantes, que lhe lançavam elogios em espanhol.

Perguntaram-lhe várias vezes como tinha corrido o encontro com Donald Trump. Respondeu uma vez, com um curto "Muito bem."

Maria Corina Machado e Edmundo González, candidato às Presidenciais que os EUA consideravam, até há bem pouco tempo, como o legítimo vencedor das eleições de 28 de julho de 2024 , foram apanhados de surpresa quando Trump disse que Maria Corina Machado era excelente, mas que "não tinha o apoio dos venezuelanos."

Trump: "Delcy Rodríguez é uma pessoa fantástica"

Depois de aceitar a nomeação de Delcy Rodríguez como Presidente interina, tal como prevê a Constituição da República Bolivariana da Venezuela, Trump e a líder venezuelana mantiveram trocas de palavras contraditórias, sem que fosse possível entender quem estava, na prática, à frente dos destinos da Venezuela.

Quarta-feira, depois dum telefonema entre a Presidente interina da Venezuela e Donald Trump, o Presidente dos EUA disse que a apreciava muito:

"Hoje tivemos uma conversa excelente e ela é uma pessoa fantástica. Na verdade, é alguém com quem temos trabalhado muito bem", disse Trump à imprensa, na Casa Branca.