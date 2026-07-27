Conversa entre Trump e Zelensky "muito dificilmente será simpática"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 16 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, antecipa o encontro do presidente dos EUA, Donald Trump, com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, esta terça-feira.