Contrapoder - 6 de março de 2026
Ontem às 22:55
Com Anselmo Crespo
Videos
07:18
"As pessoas de Beirute estão desalentadas. Há famílias inteiras neste momento a dormir na calçada" depois de serem descoladas após ataques
Há 6 min
Há 6 min
05:27
Conflito no Irão poderá levar "a um esboroar de um avanço extraordinariamente importante para todo o universo"
Há 16 min
Há 16 min
01:04
Tribunal aplica a medida de coação mais gravosa aos sete polícias acusados de tortura na esquadra do Rato
Há 26 min
Há 26 min
04:06
"Estamos a tentar perceber o que aconteceu para que mais de 100 raparigas pudessem ter sido assassinadas neste conflito", revela Amnistia
Há 31 min
Há 31 min
09:48
opinião
Miguel Baumgartner
EUA "aperceberam-se que só com tropas no terreno é que podem fazer o último empurrão para a queda do regime iraniano" - e Israel "tem forçado essa posição"
Há 37 min
Miguel Baumgartner
Há 37 min
01:14
Familiares e amigos presentes no último adeus a Lobo Antunes no Mosteiro dos Jerónimos
Há 46 min
Há 46 min
Mais Videos
Mais Vistos
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
5 mar, 22:25
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
Ontem às 08:39
Ontem às 08:39
05:15
Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"
5 mar, 15:42
5 mar, 15:42
14:37
opinião
Agostinho Costa
"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"
Ontem às 13:36
Agostinho Costa
Ontem às 13:36
00:43
O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino
Ontem às 08:38
Ontem às 08:38
00:42
Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos
Há 2h e 21min
Há 2h e 21min
28:21
"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes
5 mar, 11:00
5 mar, 11:00
00:17
F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido
5 mar, 11:55
5 mar, 11:55
00:37
Violentas explosões: o momento do grande ataque ao bunker do complexo de Ali Khamenei
Ontem às 13:35
Ontem às 13:35
09:02
opinião
Agostinho Costa
"Rendição incondicional para Trump é quando ele considerar que o Irão deixa de ser uma ameaça. Pode ser amanhã ou daqui a um ano"
Hoje às 00:12
Agostinho Costa
Hoje às 00:12
15:21
Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"
5 mar, 22:25
5 mar, 22:25
01:38
Ex-enfermeira condenada por homicídio no Algarve em fuga há seis meses. Terá sido vista em Marrocos
30 dez 2025, 21:52
30 dez 2025, 21:52