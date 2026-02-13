TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
comparador 1.ª volta / 2.ª volta
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
Contrapoder - 13 de fevereiro de 2026
Ontem às 22:55
Com André Neto de Oliveira.
Videos
02:34
Parque Verde do Mondego "está um autêntico lago"
Há 51 min
03:39
Coimbra afasta cenário de cheia centenária, mas mosteiro mantém-se inundado
Há 55 min
03:19
Rubio "tinha o poder de agitar as águas" em Munique. Escolheu "colocar água na fervura"
Há 1h e 1min
09:21
opinião
Jorge Mendes
Estado do tempo "vai dar algumas tréguas", mas "é muito cedo para descansarmos"
Há 1h e 8min
07:34
opinião
João Rodrigues dos Santos
Tempestade Kristin: "Temo que os valores apresentados pelo Governo sejam francamente insuficientes"
Há 1h e 16min
02:41:22
CNN Sábado - 5H58 - 14 de fevereiro de 2026
Hoje às 05:58
Mais Videos
Mais Vistos
03:34
A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado
Ontem às 08:44
05:32
"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só
Ontem às 15:26
13:03
Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra
12 fev, 22:30
00:30
Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente
Ontem às 08:14
00:08
Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira
Ontem às 19:20
06:32
"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"
12 fev, 12:36
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
01:47
A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões
Ontem às 15:42
03:12
Proteção Civil pede às pessoas que cumpram quatro indicações devido "a dois fenómenos que podem colocar em risco a população"
11 fev, 13:42
02:41
Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra
12 fev, 08:20
08:29
"Estamos perante um novo branqueamento de capital": as novas suspeitas sobre José Sócrates
12 fev, 22:29
02:01
Veja aqui: há "crateras profundas" no Passeio Marítimo de Algés (que foi encerrado por tempo indeterminado)
Ontem às 10:03