Contra todos os avisos, este homem decidiu enfrentar a força da água sozinho em Espanha

Há 23 min

Um homem que é dono de um centro de desportos aquáticos no sul de Espanha decidiu enfrentar a força da água para chegar ao seu negócio.

Perante as cheias repentinas do rio Guadalete, junto a Cádiz, o homem não teve outra opção para lá de nadar contra a forte corrente.

A polícia ainda avisou o homem para voltar para trás, mas o empresário não acedeu ao pedido e vestiu um colete para atravessar o rio. Acabou por conseguir, sendo que a Guardia Civil teve, mais tarde, de o resgatar.

01:28

