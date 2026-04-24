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"Conseguimos encontrar uma espécie de faca de dois gumes na ação de Trump", que quer levar o regime do Irão "até às cordas"
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 42 min

O comentador da CNN Portugal João Ferreira Dias afirma ainda que a cobrança de uma taxa para se passar no Estreito de Ormuz "é uma violação total do direito internacional" e um "precedente político e jurídico muito grande".

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