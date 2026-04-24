"Conseguimos encontrar uma espécie de faca de dois gumes na ação de Trump", que quer levar o regime do Irão "até às cordas"

Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea

Há 42 min

O comentador da CNN Portugal João Ferreira Dias afirma ainda que a cobrança de uma taxa para se passar no Estreito de Ormuz "é uma violação total do direito internacional" e um "precedente político e jurídico muito grande".