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Conflito na Ucrânia "só se resolve" quando Putin e Zelensky "se encontrarem e discutirem até à exaustão aquilo que é possível ser feito"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 41 min

O tenente-general Marco Serronha analisa a carta aberta escrita por Volodymyr Zelensky e dirigida ao presidente russo. Considera que " o Kremlin percebeu que estava a ser metido num aperto".

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