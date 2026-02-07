"Concelho da Azambuja está a enfrentar uma situação preocupante", que poderá levar "à evacuação de algumas áreas populacionais"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 13min
O comandante Paulo Santos faz o ponto de situação da passagem da depressão Marta por Portugal, que tem provocado inundações em várias zonas do país.