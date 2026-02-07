"Concelho da Azambuja está a enfrentar uma situação preocupante", que poderá levar "à evacuação de algumas áreas populacionais"
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 13min

O comandante Paulo Santos faz o ponto de situação da passagem da depressão Marta por Portugal, que tem provocado inundações em várias zonas do país. 

06:08
Há 1h e 13min
12:09
Jorge Mendes

"Condutores devem adotar medidas preventivas": chuva intensa deverá provocar "situações complicadas nas estradas, sobretudo em Lisboa e Setúbal"

Há 3h e 28min
03:46
Anabela Neves

"Seguro refugiou-se na entidade macro, o Estado, para não criticar diretamente o Governo"

Ontem às 23:59
02:46
António Costa

"Quase que me apetecia dizer: 'Qual campanha?'"

Ontem às 23:59
02:46
Margarida Davim

"As pessoas objetivamente não têm condições materiais nem emocionais para ir votar"

Ontem às 23:51
05:26
Miguel Relvas

"O que seria esta tragédia se tivesse sido em Lisboa? O Governo teve essa vantagem"

Ontem às 23:51
04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Ontem às 10:04
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

Ontem às 15:32
02:14

O momento em que Fernando Madureira saiu em liberdade

Ontem às 18:18
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

5 fev, 00:36
06:44

Depressão Marta vai aproximar-se do sul de Lisboa e "vai começar com muita precipitação"

Hoje às 00:15
01:46

Tracking poll: este é o resultado do último dia da sondagem diária

Ontem às 20:51
01:39

É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira

5 fev, 17:34
00:40

Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde

Ontem às 22:18
02:44

"Parece tudo rio Tejo, mas não é": as imagens "impressionantes" da cheia em Santarém

Ontem às 12:14
01:11

As imagens do poderoso míssil que o Irão diz ter sido movido

5 fev, 22:31
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:28

Contra todos os avisos, este homem decidiu enfrentar a força da água sozinho em Espanha

Ontem às 18:37