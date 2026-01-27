"Como Ventura não conseguiu com a narrativa 'direita contra esquerda' mudou de narrativa"

Há 43 min

Filipe Santos Costa considera que os planos do líder do Chega para a segunda volta "não lhe estão a correr muito bem", argumentando que as declarações de apoio que se têm vindo a verificar à direita são todas dirigidas a António José Seguro. "Como ele não conseguiu com a narrativa 'direita contra a esquerda', mudou de narrativa. Agora é o homem solitário que combate o sistema", afirma o comentador da CNN Portugal.