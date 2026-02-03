Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

Há 30 min

Uma casa colapsou no estado norte-americano da Carolina do Norte perante subida da maré que se tem intensificado nos últimos dias.

De acordo com os meios de comunicação locais, quatro casas que estavam construídas à beira-mar acabaram por colapsar em Buxton, levando até ao encerramento de praias por causa dos destroços.

De acordo com as autoridades, todas as casas afetadas estavam desabitadas na altura das derrocadas.

