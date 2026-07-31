Como se mobilizaram tantos marroquinos "de repente"?: "Pensar que foi um movimento espontâneo nas redes parece-me um bocado exagerado"
Henrique Gouveia e Melo
Comentador CNN
Há 1h e 31min

Henrique Gouveia e Melo, comentador da CNN Portugal, questiona-se sobre um eventual "aproveitamento político" da crise migratória que assolou Ceuta na quinta-feira e frisa que "a questão que tem de se fazer é: como é que há um movimento tão expressivo de 60 mil pessoas que, de repente, agem num determinado dia de uma determinada forma?"

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