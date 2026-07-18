Combustíveis: João Rodrigues dos Santos diz que há "três razões" que explicam como os preços subirem tão rápido
Economista; Professor Associado e Coordenador na Universidade Europeia; Investigador Integrado no CETRAD
Há 1h e 1min
Economista e comentador da CNN Portugal, João Rodrigues dos Santos explica como as guerras no Irão e na Ucrânia impactam o preço dos combustíveis em Portugal. O especialista também analisou por que os valores sobem mais rapidamente do que descem, questão levantada pela ministra do Ambiente e Energia, que pediu uma investigação sobre o assunto à entidade reguladora