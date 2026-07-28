"Com a temperatura, humidade e velocidade do vento atual, é impossível deter o avanço do fogo nas próximas horas"
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes, tendo vários louvores e condecorações.
Há 32 min

O comandante Paulo Santos, comentador da CNN Portugal, recomenda à população que se encontra perto das frentes do incêndio na Guarda que tome medidas de autoproteção, já que "nesta hora do dia a possibilidade de sucesso é muito reduzida".

Comentadores

05:44
opinião
Comandante Paulo Santos

"Com a temperatura, humidade e velocidade do vento atual, é impossível deter o avanço do fogo nas próximas horas"

Há 32 min
03:04
opinião
Marco Serronha

"Donald Trump está numa altura em que vai ter mesmo de tomar uma posição definitiva sobre o conflito"

Há 1h e 47min
02:22

"Esta é a reunião mais difícil para Netanyahu. A grande amizade na Casa Branca tem vindo a resfriar muito"

Há 1h e 47min
02:12

Trump e Netanyahu têm "rumos diferentes" e "não podiam estar mais desalinhados"

Há 1h e 47min
03:40
opinião
Miguel Baumgartner

"Netanyahu e Zelensky vão tentar mostrar a Trump que Moscovo e Teerão estão juntos nesta guerra"

Há 1h e 47min
01:39

"É a primeira vez que me lembro de uma coisa sequer parecida com esta ter acontecido na nossa AR"

Há 2h e 13min
Mais Comentadores

Mais Vistos

01:46

As imagens do centro comercial onde se teme que haja "alguns" mortos após sismo no Japão

Hoje às 12:20
02:49
opinião
Manuel Serrano

Netanyahu vai tentar "convencer Donald Trump a não acabar com esta guerra"

Hoje às 00:01
04:05
opinião
Agostinho Costa

"Como é que a maior potência do mundo, ao fim de 13 dias de uma campanha desnecessária, chega à conclusão que não tem mísseis?"

26 jul, 21:20
02:57

Ponte destruída, santuário danificado: as primeiras imagens após um grande sismo no Japão

Hoje às 11:48
24:18
opinião
Agostinho Costa

"A guerra está a correr muito mal" à Ucrânia e "os russos estão a avançar em toda a linha"

Hoje às 15:25
12:28

Ventura nega encenação em gabinete vandalizado: "um dos lotes de documentos que desapareceram referia-se à comissão de inquérito a Luís Neves"

Hoje às 12:22
12:54
opinião
Carlos Branco

"Desde dezembro de 2023 que a Ucrânia não tem ganhos líquidos"

26 jul, 23:03
07:01

"Aquilo que vemos é a A25 completamente em chamas". Fogo na Guarda chegou "num ápice" à autoestrada

Há 2h e 55min
07:33
opinião
Tiago André Lopes

“É um mau princípio” para a Ucrânia. Trump, Zelensky e Netanyahu na Casa Branca

Ontem às 09:05
04:09

Antiga diretora-adjunta da Polícia Judiciária soube do atrelado pela televisão

Ontem às 23:53
01:32

Gabinete de Ventura vandalizado. Montenegro já reagiu

Hoje às 11:47
08:38
opinião
Anabela Neves

Gabinete de Ventura vandalizado: “parece-me que há coincidências úteis e uma falha de segurança do próprio Chega, que não fechou a porta”

Hoje às 13:55