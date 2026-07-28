"Com a temperatura, humidade e velocidade do vento atual, é impossível deter o avanço do fogo nas próximas horas"

Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes, tendo vários louvores e condecorações.

Há 32 min

O comandante Paulo Santos, comentador da CNN Portugal, recomenda à população que se encontra perto das frentes do incêndio na Guarda que tome medidas de autoproteção, já que "nesta hora do dia a possibilidade de sucesso é muito reduzida".