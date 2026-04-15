Colômbia vai abater hipopótamos "de" Pablo Escobar

Há 51 min

 

na colômbia, uma demontração da riqueza extravagante de um dos maiores barões da droga da história transformou-se num autêntico pesadelo ecológico.

O governo colombiano ordenou esta segunda-feira o abate de cerca de 80 hipopótamos no centro do país. Trata-se de uma população que cresceu rapidamente depois de ter sido introduzida numa propriedade do barão da droga Pablo Escobar.

A reportagem é do jornalista Fernando Ramos da CNN Internacional.

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