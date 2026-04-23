Colisão frontal entre comboios na Dinamarca faz 17 feridos. Equipas de emergência e helicóptero de socorro no local
Há 1h e 26min
Dezassete pessoas ficaram feridas, quatro com gravidade, na sequência de uma colisão frontal entre dois comboios no norte de Copenhaga, na Dinamarca. O acidente ocorreu numa passagem de nível numa linha ferroviária que liga as cidades de Hillerod e Kagerup. No local estão equipas de emergência, autoridades e um helicóptero de socorro.
Todos os passageiros já foram retirados, mas as circunstâncias da colisão permanecem por esclarecer.