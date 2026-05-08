Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

CNN Top Story - 8 de maio de 2026

Hoje às 09:10

Com Nuno de Sousa Moreira.

Videos

02:16
opinião
Anabela Neves

"Com certeza, vamos ouvir muito a ministra do Trabalho nas próximas semanas a tentar passar a ideia de que a culpa de não haver acordo é da UGT"

Há 1h e 47min
03:28
opinião
António Costa

Governo "tem um problema político entre mãos"

Há 1h e 48min
03:13

"Acabei de passar pela zona onde está a haver esta tomada de reféns": o que se sabe sobre o assalto a banco na Alemanha

Há 2h e 10min
06:16

"Se não houver um mediador imparcial nas negociações, muito dificilmente conseguiremos encontrar uma paz duradoura" entre Ucrânia e Rússia

Há 2h e 22min
07:05
opinião
José Tomaz Castello Branco

Discusos dos EUA e do Irão estão "cada vez mais duros, fortes e agressivos"

Há 2h e 23min
04:48

"Preços dos combustíveis vão manter-se altos e isso tem um efeito de travagem no crescimento económico"

Há 2h e 23min
Mais Videos

Mais Vistos

03:53

Este cancro "não tem sintomas, não tem rastreio e é altamente letal". Estes são os sinais a que deve estar atenta

Ontem às 12:48
03:11

O momento em que a polícia iça um crocodilo com os restos mortais de um português na África do Sul

Ontem às 18:43
04:36
opinião
Ricardo Monteiro

"Donald Trump conseguiu transformar a maior potência militar do mundo num tigre de papel"

8 abr, 17:58
10:31
opinião
Rafael Martins

Homem que tentou matar Trump "não é um indivíduo qualquer. Era tido como quase brilhante"

27 abr, 14:54
00:39

As imagens que confirmam um dos maiores receios de Putin para o dia mais importante da Rússia

Ontem às 12:04
11:56

Pedro Santos Guerreiro fez as contas ao custo da proposta “delirante” de André Ventura

6 mai, 23:34
01:24

"Sentimos que havia algo errado": o testemunho de um dos passageiros do MV Hondius

Ontem às 11:54
09:19

Lula ensinou a Trump que "rir é muito bom"

Ontem às 21:14
28:55

Exclusivo TVI. Matilheiro investigado por maus-tratos a animais guardava dezenas de cães numa só caixa durante semanas

6 mai, 22:13
10:00

Mesmo que a transmissão do hantavírus tenha acontecido de humano para humano "não devemos estar preocupados". Virologista explica porquê

6 mai, 17:28
01:02

"O que está a acontecer é muito real": o testemunho emocionado de um dos passageiros presos no navio ao largo de Cabo Verde

4 mai, 14:15
06:42
opinião
Daniela Melo

"A destruição das bases dos EUA no Médio Oriente chocou o público americano"

Ontem às 12:47