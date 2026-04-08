TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Top Story - 8 de abril de 2026
Hoje às 09:10
Com José Carlos Araújo.
Videos
06:01
opinião
João Fernando Ramos
Irão "conseguiu mostrar aos vizinhos" que para o derrotar "é preciso mais" - e essa é a sua "vitória"
Há 1h e 26min
06:09
"Ainda é demasiado cedo" para a economia mundial celebrar
Há 1h e 39min
01:50
Deniz Gül, Mora e Alberto foram ao «castigo» do túnel no Olival
Há 1h e 59min
06:59
Rodrigo Mora sem limitações antes da receção ao Nottingham Forest
Há 2h e 2min
16:23
"O problema dos professores é universal": de Portugal à Estónia, como se resolve a escassez de docentes?
Há 2h e 22min
08:14
"Declarações de Trump estão em completa contradição com a posição norte-americana desde o início da guerra"
Há 2h e 35min
Mais Videos
Mais Vistos
05:54
Há "uma preocupação ainda maior do que a possibilidade de Trump ordenar um ataque nuclear"
Ontem às 17:59
00:28
O momento em que uma jornalista americana foi raptada no Iraque
Ontem às 17:58
02:18
Terceiro ocupante conseguiu escapar de viatura incendiada em Coimbra
Hoje às 09:08
02:20
Iranianos saem à rua para formar correntes humanas nos alvos de Trump
Ontem às 18:52
07:00
opinião
Francisco Pereira Coutinho
O que os EUA acabam de reconhecer "é péssimo para a comunidade internacional" e o que o Irão exigiu "é humilhante"
Há 2h e 41min
04:26
"Isto é uma guerra contra o povo iraniano, não é uma guerra só contra o regime"
6 abr, 23:51
04:42
A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica
6 abr, 20:40
04:00
opinião
Tiago André Lopes
"Trump acha que os americanos são os árbitros do jogo internacional e que as regras não se aplicam a eles"
Ontem às 10:56
09:22
Este direto da CNN Portugal foi interrompido por mísseis de fragmentação
6 abr, 12:21
13:13
"Sr. Trump, lamento dizer-lhe mas a civilização iraniana irá sobreviver. Somos uma civilização milenária"
Ontem às 23:04
02:27
Trump "é certamante, neste momento, um dos maiores aliados de um regime horroroso"
Hoje às 00:27
03:18
opinião
Miguel Baumgartner
Cessar-fogo com o Irão "era a porta de saída que os EUA estavam à espera de encontrar" e "a escapatória que Trump precisava"
Hoje às 00:27