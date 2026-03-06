TV
CNN Top Story - 6 de março de 2026
Há 3h e 57min
Com José Carlos Araújo.
Videos
«Sp. Braga teve mais dias de descanso, mas jamais servirá de desculpa»
Há 28 min
01:51
«Sp. Braga tem em casa nove golos sofridos e não perde desde setembro»
Há 32 min
01:52
opinião
João Marcelino
"Governo vai ter de se chegar à frente de uma forma mais forte" depois da elevada subida do preço dos combustíveis
Há 49 min
03:24
"Destroços caíram aqui na região central": Irão lança três mísseis contra Israel depois de 11 horas de pausa
Há 49 min
00:24
Vicens: «Já temos Gorby, Niakaté e El Ouazzani a treinar»
Há 51 min
01:42
«Sp. Braga é a equipa com mais posse de bola, Sporting a segunda»
Há 55 min
Mais Videos
Mais Vistos
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
Ontem às 22:25
00:17
F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido
Ontem às 11:55
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
Hoje às 08:39
00:41
Irão mostra imagens do disparo de um dos seus melhores mísseis
Ontem às 15:12
02:21
Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»
4 mar, 13:08
00:41
"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"
4 mar, 12:07
28:21
"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes
Ontem às 11:00
06:28
Vem aí uma "corrida" às bombas de combustível em todo o país e já há recomendações sobre o que fazer
Ontem às 11:18
02:11
Estas são as armas que o Irão ainda poderá usar na guerra com os EUA e Israel
4 mar, 21:17
04:10
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
28 fev, 12:37
06:50
opinião
Agostinho Costa
"Se houver um colapso no Irão, a Turquia vai entrar no país da mesma forma que fez na Síria e no Iraque"
4 mar, 20:28
00:55
Caças no ar, alvos em terra: as imagens dos combates dos EUA no Irão
Ontem às 15:44