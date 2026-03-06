CNN Top Story - 6 de março de 2026

Há 3h e 57min

Com José Carlos Araújo.

Videos

«Sp. Braga teve mais dias de descanso, mas jamais servirá de desculpa»

Há 28 min
01:51

«Sp. Braga tem em casa nove golos sofridos e não perde desde setembro»

Há 32 min
01:52
opinião
João Marcelino

"Governo vai ter de se chegar à frente de uma forma mais forte" depois da elevada subida do preço dos combustíveis

Há 49 min
03:24

"Destroços caíram aqui na região central": Irão lança três mísseis contra Israel depois de 11 horas de pausa

Há 49 min
00:24

Vicens: «Já temos Gorby, Niakaté e El Ouazzani a treinar»

Há 51 min
01:42

«Sp. Braga é a equipa com mais posse de bola, Sporting a segunda»

Há 55 min
Mais Videos

Mais Vistos

01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

Ontem às 22:25
00:17

F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido

Ontem às 11:55
00:31

Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão

Hoje às 08:39
00:41

Irão mostra imagens do disparo de um dos seus melhores mísseis

Ontem às 15:12
02:21

Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»

4 mar, 13:08
00:41

"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"

4 mar, 12:07
28:21

"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes

Ontem às 11:00
06:28

Vem aí uma "corrida" às bombas de combustível em todo o país e já há recomendações sobre o que fazer

Ontem às 11:18
02:11

Estas são as armas que o Irão ainda poderá usar na guerra com os EUA e Israel

4 mar, 21:17
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
06:50
opinião
Agostinho Costa

"Se houver um colapso no Irão, a Turquia vai entrar no país da mesma forma que fez na Síria e no Iraque"

4 mar, 20:28
00:55

Caças no ar, alvos em terra: as imagens dos combates dos EUA no Irão

Ontem às 15:44