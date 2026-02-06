TV
CNN Top Story - 6 de fevereiro de 2026
Há 3h e 50min
Com José Carlos Araújo.
06:15
Montenegro aparece em Santarém "sem avisar" - quis ver como "estão a decorrer as operações no terreno"
Há 1 min
01:17
opinião
João Marcelino
"A lei não pode ser feita de repente a propósito de situações específicas"
Há 45 min
02:44
"Parece tudo rio Tejo, mas não é": as imagens "impressionantes" da cheia em Santarém
Há 45 min
07:20
"Todo o nosso planeamento deverá atender a uma nova perspetiva destes eventos disruptivos"
Há 54 min
04:19
Sobe para três o número de pessoas desalojadas em Cinfães devido ao mau tempo
Há 55 min
03:14
Quem mora nas casas "que estão na parte baixa já teve de recolher os bens que tinha dentro" - porque vêm aí "mais descargas e mais chuva"
Há 55 min
01:39
É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira
Ontem às 17:34
00:23
Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA
3 fev, 22:32
04:05
A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto
Ontem às 00:36
04:07
Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas
Há 2h e 55min
00:32
As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos
4 fev, 00:08
01:17
Não é só Portugal: esta cascata inesperada mostra o verdadeiro efeito do mau tempo em Espanha
Ontem às 17:26
05:01
Há baias para impedir a população de chegar ao rio no centro de Lisboa
Ontem às 00:20
03:32
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
3 fev, 12:51
05:25
"O que vem aí será ainda pior": descargas de barragens espanholas podem agravar a situação
3 fev, 09:59
00:58
Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal
4 fev, 17:36
00:48
Governo abre porta à entrada de imigrantes para ajudar na reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo
Ontem às 19:56
02:14
Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro volta a subir no dia em que Ventura tem a maior queda
Ontem às 21:15