CNN Top Story - 6 de fevereiro de 2026

Há 3h e 50min

Com José Carlos Araújo.

06:15

Montenegro aparece em Santarém "sem avisar" - quis ver como "estão a decorrer as operações no terreno"

Há 1 min
01:17
opinião
João Marcelino

"A lei não pode ser feita de repente a propósito de situações específicas"

Há 45 min
02:44

"Parece tudo rio Tejo, mas não é": as imagens "impressionantes" da cheia em Santarém

Há 45 min
07:20

"Todo o nosso planeamento deverá atender a uma nova perspetiva destes eventos disruptivos"

Há 54 min
04:19

Sobe para três o número de pessoas desalojadas em Cinfães devido ao mau tempo

Há 55 min
03:14

Quem mora nas casas "que estão na parte baixa já teve de recolher os bens que tinha dentro" - porque vêm aí "mais descargas e mais chuva"

Há 55 min
01:39

É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira

Ontem às 17:34
00:23

Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

3 fev, 22:32
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

Ontem às 00:36
04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Há 2h e 55min
00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

4 fev, 00:08
01:17

Não é só Portugal: esta cascata inesperada mostra o verdadeiro efeito do mau tempo em Espanha

Ontem às 17:26
05:01

Há baias para impedir a população de chegar ao rio no centro de Lisboa

Ontem às 00:20
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

3 fev, 12:51
05:25

"O que vem aí será ainda pior": descargas de barragens espanholas podem agravar a situação

3 fev, 09:59
00:58

Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal

4 fev, 17:36
00:48

Governo abre porta à entrada de imigrantes para ajudar na reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo

Ontem às 19:56
02:14

Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro volta a subir no dia em que Ventura tem a maior queda

Ontem às 21:15