CNN Top Story - 5 de fevereiro de 2026

Hoje às 09:10

Com José Carlos Araújo.

Videos

01:46

Indescritível - só se anda de barco na baixa de Alcácer do Sal

Há 54 min
09:52

Proteção Civil alerta para risco elevado no Tejo e pede abandono preventivo de casas

Há 1h e 0min
01:58

"Adiamento das eleições é uma coisa sensata, mas às vezes falta bom senso"

Há 1h e 3min
03:25

Estradas e ferrovia cortadas no Baixo Mondego devido à subida do rio

Há 1h e 37min
01:00

Marcelo pede foco em "dar a volta"

Há 1h e 37min
12:01

Marcelo sublinha que adiar as presidenciais é decisão que cabe "aos presidentes de Câmara" dos locais afetados pela tempestade

Há 1h e 40min
Mais Videos

Mais Vistos

00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

Ontem às 00:08
01:46

Mar galga o areal e coloca Algarve sob alerta laranja. "Ainda não há populações ou casas em risco"

Ontem às 11:23
00:23

Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

3 fev, 22:32
00:58

Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal

Ontem às 17:36
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

Hoje às 00:36
02:10

"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra

3 fev, 21:41
01:29

Esta era a única via para chegar a uma aldeia no Alentejo. Agora é um rio autêntico

Ontem às 18:24
05:01

Há baias para impedir a população de chegar ao rio no centro de Lisboa

Hoje às 00:20
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

3 fev, 12:51
08:54

Moedas pede "muita atenção" para as próximas horas, ordena encerramento dos jardins municipais e recomenda teletrabalho às empresas

Ontem às 16:45
02:22

Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Seguro e Ventura continuam a aproximar-se

Ontem às 20:45
01:04

Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar

3 fev, 22:21