TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
VEJA MAIS NA SUA TV NA CNN PORTUGAL
Ventura propõe adiar eleições presidenciais
ÚLTIMAS
VÍDEOS
MAU TEMPO
PRESIDENCIAIS 2026
veja aqui todos os resultados
ao minuto
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
CNN Top Story - 5 de fevereiro de 2026
Hoje às 09:10
Com José Carlos Araújo.
Videos
01:46
Indescritível - só se anda de barco na baixa de Alcácer do Sal
Há 54 min
09:52
Proteção Civil alerta para risco elevado no Tejo e pede abandono preventivo de casas
Há 1h e 0min
01:58
"Adiamento das eleições é uma coisa sensata, mas às vezes falta bom senso"
Há 1h e 3min
03:25
Estradas e ferrovia cortadas no Baixo Mondego devido à subida do rio
Há 1h e 37min
01:00
Marcelo pede foco em "dar a volta"
Há 1h e 37min
12:01
Marcelo sublinha que adiar as presidenciais é decisão que cabe "aos presidentes de Câmara" dos locais afetados pela tempestade
Há 1h e 40min
Mais Videos
Mais Vistos
00:32
As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos
Ontem às 00:08
01:46
Mar galga o areal e coloca Algarve sob alerta laranja. "Ainda não há populações ou casas em risco"
Ontem às 11:23
00:23
Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA
3 fev, 22:32
00:58
Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal
Ontem às 17:36
04:05
A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto
Hoje às 00:36
02:10
"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra
3 fev, 21:41
01:29
Esta era a única via para chegar a uma aldeia no Alentejo. Agora é um rio autêntico
Ontem às 18:24
05:01
Há baias para impedir a população de chegar ao rio no centro de Lisboa
Hoje às 00:20
03:32
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
3 fev, 12:51
08:54
Moedas pede "muita atenção" para as próximas horas, ordena encerramento dos jardins municipais e recomenda teletrabalho às empresas
Ontem às 16:45
02:22
Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Seguro e Ventura continuam a aproximar-se
Ontem às 20:45
01:04
Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar
3 fev, 22:21