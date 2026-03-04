CNN Top Story - 4 de março de 2026

Hoje às 09:10

Com José Carlos Araújo.

Videos

02:21

Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»

Há 33 min
03:14

Ricardo Sá Pinto: «Pondero regressar quando o regime cair»

Há 35 min
03:21

"Villas-Boas cometeu uma deselegância" e depois fez "queixas e queixinhas"

Há 52 min
04:54
opinião
Catarina Carvalho

A intervenção no Irão está a ser criticada nos EUA "até nas bases de apoio de Donald Trump"

Há 1h e 34min
03:43

"Estamos em alerta laranja, o que significa que as autoridades estão a preparar-se para algo maior"

Há 1h e 34min
00:41

"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"

Há 1h e 34min
Mais Videos

Mais Vistos

07:36
opinião
Marco Serronha

"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo

Ontem às 09:48
09:53
opinião
Tiago André Lopes

"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"

2 mar, 11:05
29:08
opinião
Agostinho Costa

Não vale a pena Macron meter-se "em bicos de pés". Para Agostinho Costa, Paris não vai ser "a capital da Europa"

Ontem às 15:54
00:46

Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar

2 mar, 07:45
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
03:52
opinião
Agostinho Costa

"Quando Donald Trump fala em quatro ou cinco semanas de guerra, está a pensar na ida à China"

Ontem às 23:50
02:02

Televisão iraniana divulga imagens do último adeus das meninas que morreram num ataque a uma escola

Ontem às 12:38
24:53
opinião
Miguel Sousa Tavares

"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"

26 fev, 23:47
02:26

"A China está a tentar encontrar um equilíbrio entre a relação com o Irão e uma relação muito próxima com os países do Golfo"

Ontem às 23:50
05:08

"Após a resposta de Trump, Pedro Sánchez encostou-se imediatamente à União Europeia"

Ontem às 20:12
00:32

Elementos do staff do FC Porto e adeptos do Sporting envolvem-se em agressões

Hoje às 00:46
14:21

PSP e GNR em operação conjunta na Cova Moura: procuram armas e suspeitos de homicídio

Hoje às 08:44