CNN Top Story - 4 de fevereiro de 2026

Hoje às 09:10

Com José carlos Araújo.

01:30

Menino de 13 anos nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família na Austrália

Há 12 min
04:44

"É uma experiência nova, exige respostas novas". Marcelo diz que "ainda é preciso tirar lições" sobre catástrofe

Há 13 min
01:50

Comandante da Proteção Civil esteve em Bruxelas no pico da Kristin. "A minha presença física nada teria mudado", garante

Há 27 min
02:15

Pedrógão Grande: bombeiros com camaratas destruídas forçados a dormir em tenda

Há 31 min
08:34

Presidente da E-Redes não garante data para reposição total de energia, mas deseja que seja "até ao final do mês"

Há 46 min
10:39

"Isto foi um furacão". Depressão Kristin "foi um evento como não há memória", diz ministra do Ambiente

Há 56 min
00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

Hoje às 00:08
01:04

Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar

Ontem às 22:21
02:10

"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra

Ontem às 21:41
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

Ontem às 12:51
02:20

Tempestade Leonardo traz muita chuva e vento forte mas "não é expectável que atinja a intensidade das rajadas da depressão Kristin"

Ontem às 15:01
02:21

Primeiro um barulho assustador, depois o vazio: a imagem que mostra a força da tempestade na primeira pessoa

Ontem às 21:22
04:32

Palmira é emigrante em França, a sua casa em Ourém ficou inabitável. Veio no primeiro voo possível para ver os estragos

2 fev, 17:34
03:34

Portugal passa a estar em estado de prontidão máximo por causa do mau tempo

Ontem às 18:36
00:53

Em câmara lenta e tudo. Europa mostra como se está a preparar para um possível ataque da Rússia

Ontem às 18:02
00:46

A imagem diz tudo: está tanto frio na Europa que o mar até congelou

2 fev, 16:45
05:49
Pedro Santos Guerreiro

Novo anúncio sobre Barragem de Girabolhos "é um bom exemplo de um Estado que é difícil levar a sério"

Ontem às 15:49
00:23

Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

Ontem às 22:32