TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
MAU TEMPO
PRESIDENCIAIS 2026
veja aqui todos os resultados
ao minuto
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
CNN Top Story - 4 de fevereiro de 2026
Hoje às 09:10
Com José carlos Araújo.
Videos
01:30
Menino de 13 anos nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família na Austrália
Há 12 min
04:44
"É uma experiência nova, exige respostas novas". Marcelo diz que "ainda é preciso tirar lições" sobre catástrofe
Há 13 min
01:50
Comandante da Proteção Civil esteve em Bruxelas no pico da Kristin. "A minha presença física nada teria mudado", garante
Há 27 min
02:15
Pedrógão Grande: bombeiros com camaratas destruídas forçados a dormir em tenda
Há 31 min
08:34
Presidente da E-Redes não garante data para reposição total de energia, mas deseja que seja "até ao final do mês"
Há 46 min
10:39
"Isto foi um furacão". Depressão Kristin "foi um evento como não há memória", diz ministra do Ambiente
Há 56 min
Mais Videos
Mais Vistos
00:32
As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos
Hoje às 00:08
01:04
Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar
Ontem às 22:21
02:10
"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra
Ontem às 21:41
03:32
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
Ontem às 12:51
02:20
Tempestade Leonardo traz muita chuva e vento forte mas "não é expectável que atinja a intensidade das rajadas da depressão Kristin"
Ontem às 15:01
02:21
Primeiro um barulho assustador, depois o vazio: a imagem que mostra a força da tempestade na primeira pessoa
Ontem às 21:22
04:32
Palmira é emigrante em França, a sua casa em Ourém ficou inabitável. Veio no primeiro voo possível para ver os estragos
2 fev, 17:34
03:34
Portugal passa a estar em estado de prontidão máximo por causa do mau tempo
Ontem às 18:36
00:53
Em câmara lenta e tudo. Europa mostra como se está a preparar para um possível ataque da Rússia
Ontem às 18:02
00:46
A imagem diz tudo: está tanto frio na Europa que o mar até congelou
2 fev, 16:45
05:49
opinião
Pedro Santos Guerreiro
Novo anúncio sobre Barragem de Girabolhos "é um bom exemplo de um Estado que é difícil levar a sério"
Ontem às 15:49
00:23
Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA
Ontem às 22:32