Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ESTÁ A ACONTECER
Primeiro sobrevivente resgatado ileso de caverna inundada no Laos
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
CRIANÇAS ABANDONADAS
PODCASTS
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Top Story - 29 de maio de 2026
Hoje às 09:10
Com Andreia Palmeirim.
Videos
00:38
Grande explosão: o momento em que algo correu muito mal num teste de foguetão da Blue Origin
Há 41 min
00:13
O momento em que é resgatado o primeiro de cinco homens presos numa gruta no Laos
Há 1h e 4min
07:43
"Nós, portugueses, vemos o conflito muito longe, mas não quer dizer que não tenhamos de mostrar a nossa solidariedade ou contribuir"
Há 2h e 51min
01:40
O que podemos esperar dos mercados na próxima semana?
Há 2h e 51min
02:51
Animais de companhia na praia? Música aos gritos? Chapéus de sol? O que se pode fazer, como agir e quais as multas? As perguntas e as respostas
Há 3h e 4min
48:27
CNN Meio Dia - 13H50 - 29 de maio de 2026
Há 3h e 38min
Mais Videos
Mais Vistos
06:40
opinião
Agostinho Costa
"O memorando está pronto" e entrámos na fase das "mensagens simpáticas"
Ontem às 23:28
01:37
O Papa ignorou as polémicas e decidiu experimentar o novo Ferrari
Ontem às 16:46
03:16
"Tutti frutti rosa". Como funciona o polvo autárquico do PS que está sob investigação?
Ontem às 11:07
00:45
Imagens impressionantes mostram o momento em que um foguetão da Blue Origin explode durante um teste na Florida
Hoje às 06:36
00:06
Imagens mostram o local atingido por um drone russo em pleno território da NATO
Hoje às 06:33
03:14
Milhares de drones e computadores pessoais: estas são as armas com que a Ucrânia faz frente à Rússia
Ontem às 22:09
03:00
Jogadores do Torreense desligam colunas que passavam música no estádio
Ontem às 22:25
01:52
Operação "Imergente": todo o puzzle da megaoperação da PJ ao poder autárquico do PS
Ontem às 20:09
04:27
opinião
Agostinho Costa
Ataques em Ormuz não passaram de uma "escaramuça": "A dúvida é a quem é que isto se destina"
27 mai, 23:38
07:47
Da prescrição às testemunhas que não existem: as estratégias mais criativas para anular multas
Ontem às 21:58
14:39
opinião
Agostinho Costa
"O que estamos aqui a ter é uma amostra do que vai ser a guerra entre a Europa e a Rússia"
26 mai, 15:22
02:51
Animais de companhia na praia? Música aos gritos? Chapéus de sol? O que se pode fazer, como agir e quais as multas? As perguntas e as respostas
Há 3h e 4min