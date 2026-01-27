CNN Top Story - 27 de janeiro de 2026

Hoje às 09:10

Com José Carlos Araújo.

03:46
opinião
Tiago André Lopes

"Concessão territorial terá sempre de vir com vantagem para a Ucrânia"

Há 51 min
05:02
opinião
Cristina Azevedo

"Talvez Ventura tente virar esta contenda para uma luta entre notáveis e o povo"

Há 52 min
02:32

Cinco feridos e danos até ao sexto andar após explosão em prédio no Vale das Flores

Há 1h e 4min
03:23

"Ondas de choque" da explosão de prédio em Coimbra atingiram mais edifícios e pessoas na rua

Há 1h e 10min
06:38

Sente que o tempo passa a correr? Psicóloga explica

Há 1h e 54min
02:01

Marina Gonçalves pede "esclarecimentos em condições de cordialidade e de urbanidade" no debate entre Ventura e Seguro

Há 1h e 55min
00:52

Imagens mostram o navio russo Moskva a arder

18 abr 2022, 10:43
00:22

Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques

Ontem às 11:52
03:29

Cheias em Águeda: "Não é inédito, é normal e consideramos que seja benéfico"

Ontem às 12:56
03:18

"Provavelmente amanhã os EUA vão concluir os preparativos para uma possível ação contra o Irão"

25 jan, 08:32
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
02:49

Polígrafo: André Ventura aparece ao lado da advogada de arguidos do grupo neonazi 1143?

Ontem às 21:01
06:01

Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"

25 jan, 22:13
05:33

A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

24 jan, 09:41
07:00
opinião
José Pacheco Pereira

A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega

25 jan, 23:32
04:15

Estratégia de Defesa Nacional americana "humilha a Rússia"

25 jan, 22:30
04:00
opinião
Mafalda Anjos

"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"

12 jan, 22:16
01:08

E você, fazia isto? Os segundos finais da brutal subida de Alex Honnold ao Taipei 101

Ontem às 12:08